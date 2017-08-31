有感而發！ 林全：依法行政不是卸責藉口

2017-08-31 13:07

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在主持行政院院會有感而發說，現今行政機關常見的問題，就在於欠缺主動性，把依法行政當成消極不作為的護身符。他要強調，依法行政固然是政府機關的行事準則，但解決問題才是真正目的，若僅僅是依法行政而不能解決問題，將被法律拘束而不能深入工作，依法行政絕不是推諉卸責的藉口。

林全說，各機關除了必須在政策推動過程中及時修正不合時宜的法規外，更應該放眼未來，主動制定具有前瞻性、引導性的規範，激發民間的創意與活力，請各首長以此共勉，引領同仁成為帶動國家不斷進步的力量。

林全表示，本週他有2個訪視行程，從這兩個案例可以看到政府施政作為與民意之間，是可以共存共榮與努力的。

他說，以湖山水庫為例，此案攸關雲林地區的供水穩定及減緩地層下陷，但自民國90年核定以來，就面臨環保、生態等不同意見與抗爭，對工程推動造成很大的阻力。然而，在水利署持續積極的溝通說明下，除了使水庫鄰近社區民眾由原先的排拒轉為支持，更透過成立「生態保育措施執行委員會」結合產官學民眾，共同努力做好生態保育工作，不僅使湖山水庫成為工程與生態兼顧的水庫，更證明了開發行為與環境永續間，是可以共存共榮的。

他再以烏來台車復建為例說，烏來台車在蘇迪勒颱風來襲時遭受嚴重破壞，由於台車營運與烏來地區觀光產業發展密不可分，亟需儘早復駛，然而在進行復建工程時，卻發現因年代久遠及法規權管分屬中央機關及地方政府，導致縱使復建完成，原台車的安全規則、行駛路線以及場站等問題，仍有營運合法性的困難。所幸在農委會、內政部、工程會、交通部及新北市政府等機關的合力努力下，從本院召開會議後短短半年間，就完成了復建工程及營運合法化作業，使台車能再度順利上路，並且永續生存。

林全說，由以上的例子可知，快速發現問題、有效整合資源、主動排除困難，是政府施政能否讓人民有感的關鍵。目前有許多工作仍有相當困難，困難是必然的，政府需面對困難並解決問題。