工業用地閒置資料有誤 南市府提數據打臉經濟部

2017-08-31 12:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對有媒體報載，依據經濟部工業局提供資料顯示，全台閒置工業地以屏東135公頃最多，彰化、台南為90餘公頃分居二、三名，對此，台南市政府今日澄清表示，目前南市開發工業區，僅剩經濟部管轄台南科技工業區約27公頃，未辦理公告出售，經濟部工業局所提供資料，稱南市尚有90餘公頃閒置工業用地，顯然有誤，與事實不合。

台南市經發局表示，南市轄內政府開發工業區有9處，其中屬經濟部工業局管轄的有新營、官田、永康、安平及台南科技工業區等5處，屬市府管轄有柳科、永康科、樹谷園區及新吉工業區等4處。

經發局長方進呈表示，經濟部工業局管轄的新營、官田、永康及安平工業區，是早期開發的工業區，目前區內土地均已出售給廠商並完成建廠營運，並無閒置土地情形；至於台南科技工業區區內公共設施已施作完成，目前僅剩約27公頃，但現階段未公告出售。

方進呈說，市府管轄的柳科、永康科及樹谷園區均已完成開發，並完售提供土地供廠商設廠使用，沒有待售土地閒置；而新吉工業區尚在初期開發階段，目前已同步招商核准68家廠商進駐，亦無閒置土地情形。

他指出，市府為催促柳科、永康科及樹谷園區廠商加速建廠，已積極採取包括「空地收取公共設施維護費」、「協助轉租供有需地廠商設廠」、「促請中央修法強制收買」及「加倍收取公共設施維護費」等措施，其中加倍收取公共設施維護費迄今約1年，期間計有13家廠商已提送書件申請建廠，顯見具有催促建廠效果，截至目前3個工業區建廠率已達8成，未建廠部分已規劃中，其餘市府會加強輔導廠商早日提出建廠計畫。

方進呈也強調，未來若廠商仍有不建廠情形，市府將研擬再加倍收取公共設施維護費，促請廠商加速建廠營運。