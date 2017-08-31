「國體法」三讀 為世大運台灣英雄獻上大禮

2017-08-31 12:19

〔記者鄭鴻達／台北報導〕延宕已久的「國民體育法」，雖經歷「中華奧會」、「國家奧會」名稱風波，儘管時代力量孤軍堅持「國家奧會」版本，但民進黨團、國民黨團轉向支持親民黨團修正版本，讓「國體法」趕在世大運台灣英雄大遊行展開前三讀通過，為「台灣英雄」們獻上大禮，啟動我國體育改革。

被視為體改關鍵工具的「國民體育法」，為了「中華奧會」、「國家奧會」名稱爭議，親民黨團於上會期三讀前夕將提案拉回協商，讓修法進程從5月延宕至今。儘管時代力量黨團堅守「國家奧會」名稱，仍不敵民進黨團、國民黨團轉向支持親民黨團意見之多數。

為處理「中華奧會」、「國家奧會」名稱爭議，立法院長蘇嘉全一早召開朝野協商。時代力量立委林昶佐表示，初審時體育署長、與法務人員都說「國家奧會」沒問題，但爾後要被改革的人向各黨發動遊說，盼各位委員回到初審時初衷，勿與惡魔共舞。

親民黨立委陳怡潔則說，要處理各協會的惡習已有朝野共識，但若為搞泛政治化動作去搞正名，會讓「國體法」牛頭不對馬嘴，長期以來選手參與比賽吃不少虧，應考量參與國際賽事對選手怎樣才有幫助，不應該為特定政治意識形態，抹滅所有選手的努力。

因協商未達共識，遂針對第27條、第28條、第29條等涉及「中華」或「國家」奧會名稱等條文進行表決。時代力量5名立委皆對親民黨團所提修正動議表示反對，其餘3個黨團立委則投下與時力立場相左之投票，讓名稱爭議以壓倒性票數完成處理，進入三讀。

在三讀過程中，黃昭順、陳學聖等國民黨立委們，突然上前出聲高喊「就照前瞻通過方式過啦！」「不必宣讀條文啦！」「國體法沒人反對啊！」「丟臉的紀錄！」等口號，諷刺今日凌晨前瞻的審查過程，而民進黨的立委們也隔空嗆聲「沒人反對是要表決什麼？」

「國體法」三讀條文，第4條規定將加入代表隊培訓、參賽選手出賽費、零用金制度入法，選手再也不必無償出賽，保障體育選手權益。第38條條文則規定，規範單項體育協會理事中必須有2成「選手理事」之代表，讓協會回歸選手專業，規範個人會員之比例。

而本次修法也規定，中央體育團體的理監事產生，若有三等親以內者，禁止同時擔任理、監事，避免協會近親繁殖，促進單向協會朝制度化、透明化及開放畫發展，避免被特定人士、家族掌控；在財務透明化部分，也將會計師查證制度納入條文，並須公告財務，以昭公信。