肯定台灣推動新南向 葛來儀：不是過場戲

美國資深兩岸專家葛來儀率團拜會立法院（記者呂伊萱攝）

2017-08-31 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國資深兩岸專家葛來儀近日率領戰略暨國際研究中心（CSIS）台美政策訪問團訪台。葛來儀週一受訪時談到新南向政策，她認為台灣推動新南向具備明確目標與計畫，「不是過場戲」，反映出台灣希望與區域加強連結的意志。另外，葛來儀也說到此行率團訪台，目的是讓美國年輕政策領導者親身認識台灣，藉由創造與台灣的個人連結，了解台灣是美國的重要夥伴。

CSIS政策訪問團由13名美國鑽研國際議題的年輕學者組成，訪團成員多是首次訪問台灣，葛來儀說，希望藉由這個計畫，讓美國年輕世代的政策領導者在歷史、文化與政治方面，更認識台灣；也藉由交流創造與台灣的個人連結，了解為何台灣是美國重要的夥伴。一行人行程滿檔，包括拜會總統與政黨代表，訪問中研院與民間團體，參訪二二八公園、佛光山與原住民文化園區，也拜會台南市長賴清德與高雄市長陳菊。

此團成果豐碩，葛來儀與訪團成員撥空受訪時談到台灣的新南向政策；葛來儀說，新南向政策對每一方來說都是學習過程，而就她所見，台灣推動新南向相當真實，「不是過場戲」，因為不論是目標、衡量基準或是籌備資源都相當明確。例如教育方面透過擴大獎學金名額，帶動交流學生數增加，也同時與台商進行產學合作。

葛來儀認為，新南向政策反映出台灣希望區域中其他國家更了解台灣，也希望台灣在各國的國家發展過程中能夠扮演角色。固然台灣與各國的互動進程不盡相同，就會有不同的挑戰，例如台灣與越南的關係起步較早，自90年代起台商進駐，現便面臨產業轉型。葛來儀觀察，以長遠目標來說，台灣當然希望與新南向國家簽訂經濟協議，但現階段政策聚焦於發展互惠關係，將台灣的優勢與經驗與其他區域國家分享。她分析說，此概念不同於過去「單純鼓勵投資」的政策，不但不是一味地要台商將企業從中國轉出到新南向國家，也更強調人與人之間的連結。

台灣政府一直表達加入區域經濟整合的意願，提到自由貿易協議，葛來儀說，台灣長期施行保護主義政策，也沒有被迫納入區域整合經濟，因此提高了與其他國家的協商成本；不過她也注意到台紐自貿協定成效良好，顯示台灣已經啟動開放市場的準備工作；她也聽聞澳洲對於與台灣簽訂經濟協議，具備高度興趣。

參團的曼斯婓基金會計畫主任萊恩・夏佛（Ryan Shaffer）與CSIS中國權力計畫研究員馬修・法奈奧勒（Matthew P. Funaiole）對於台灣提出觀察與建議；他們說，少子化和能源轉型是攸關台灣未來發展、迫在眉睫的重大議題，但就此次訪問得到的回饋而言，他們不覺得台灣有「傾國家之力」在解決這兩個問題。

夏佛表示，少子化需要透過補實勞動力和開放移民等方式，減少對國家與社會的衝擊，而一般較為進步的政黨，全面執政後通常會大力推動開放移民、氣候變遷與乾淨能源等政策，「但台灣似乎沒有這樣的趨勢」。他建議，台灣既然自詡為國際社會負責任的一份子，便應該投注更多資源在這些攸關地球長遠發展的議題上。