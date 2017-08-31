前瞻預算凌晨過關 新北議會國民黨團開轟

不滿前瞻預算連夜過關，新北市議會國民黨團召開記者會聲援立法院國民黨團，左起劉美芳、連斐璠、陳儀君、黃永昌、林國春、陳錦錠、楊春妹、黃林玲玲。（記者何玉華攝）

2017-08-31 11:23

〔記者何玉華／新北報導〕立法院經過連日審議，今（31）日凌晨三讀通過前瞻特別預算，立法院長蘇嘉全與前立法院長王金平為了議事規則隔空交火，新北市議會國民黨團今天也召開記者會聲援立法院國民黨團，書記長黃永昌說，3天3夜審的預算，全民擔心，黨團痛斥用「急行軍」包裹表決通過，是民主倒退、立院沉淪。

早上的記者會由書記長黃永昌主持，副書記長林國春、陳儀君、連斐璠、楊春妹、劉美芳、陳錦錠、黃林玲玲等多名議員出席，一起高呼「獨裁當道、老英霸道」口號，聲援在立院群賢樓禁食的國民黨立委。

黃永昌強調，3天3夜不睡覺審查，立法品質堪憂，讓全民都擔心，林國春批民進黨為了遂行一黨之私，不惜讓台灣民主倒退、立院向下沉淪，是「民主之恥」。

陳儀君說，院長蘇嘉全、副院長蔡其昌應該保持中立，立法院閹割立委的提案權，未來各地議會是否比照，所有議員的提案權都可能被閹割，審查預算的權力也都會被剝奪。

連斐璠批評提案順序改變、打破一事不二議的議事規則，破壞民主程序，大開民主倒車；剛當媽媽的劉美芳憂心債留子孫；楊春妹議員則對刪除原住民前瞻預算表達嚴重不滿。