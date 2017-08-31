前瞻預算過程違法？ 王金平：歷史自有公斷

前瞻計畫第一期特別預算案終在今日凌晨三讀通過。對於民進黨團採取「一事不再議」之策略，前立法院長王金平表示，這是誤用，過程有違法、違背道理之處，未來歷史自有公斷。（記者劉信德攝）

2017-08-31 11:29

〔記者曾韋禎／台北報導〕「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」在歷經3天3夜共2471次的不間斷表決下，終在今日凌晨三讀通過。對於民進黨團採取「一事不再議」之策略，前立法院長王金平表示，這是誤用，過程有違法、違背道理之處，未來歷史自有公斷。

王金平上午在國民黨立委的簇擁下發表聲明。他表示，民主國家的真諦，落實於權力分立與民主原則；立法院是中華民國的國會，絕不是行政院的立法局。每席立委，都代表各自民意的付託依法行使職權，相關權利不容剝奪。

他指出，多數尊重少數、少數服從多數，落實在立法院內就是議事規則之實踐。唯有尊重與服從議事規則，多數黨才不會憑藉人數壓榨少數黨，少數黨所代表的民意才不會被隨意忽略。

王金平強調，自己擔任院長的17年中，主持議事都依據「立法院職權行使法」及「立法院議事規則」等相關規範處理議事，確保每個政黨、每位立委都能獨立自主行使職權，他們代表的民意才能被尊重與發聲。遇到爭議，也依循規定進行朝野協商，堅持在各黨有共識下解決紛爭。

他說，過去立法院發生過3次行政院長無法針對預算向院會報告與詢答下，院會將預算直接交付委員會審查的案例，但都經過朝野協商，與本次處理前瞻之違法程序完全不同。

他也指出，因應第7屆立法院改選減半，「立法院議事規則」將臨時提案、修正動議之提出門檻改為3人，這民進黨團吃了大虧；當時的民進黨團總召柯建銘曾怒嗆，提案權不談妥，將會逼使民進黨團在立院採取全面杯葛的焦土策略。因此修改為3人，終於保障少數黨委員的提案權利。

對於此次前瞻預算處理過程。王金平認為，必須維護少數黨委員行使職權的權利。而主席透過表決通過不再處理相關散會動議提案，則明顯違反「立法院議事規則」之規定。

王金平表示，立法院處理議事的適用法源優先順序，依次為憲法、實定法、立法院議事內規、大法官解釋、議事手冊、會議規範、議事先例；在法規未規定時，始有會議規範的適用；民進黨團所稱「一事不再議」實為誤用。

他提醒，未來各個政黨都有機會成為多數黨與少數黨。立法機關在民主國家代表民眾監督行政機關，主持議事者應以國家長治久安為念。相信所有爭議的是非曲直，未來歷史自有公斷。

不過對於媒體詢問，前瞻預算是否為違法預算？王金平表示，他不做此論斷。

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