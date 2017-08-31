林全：亞運、奧運採移地訓練 政府應投入相當資源

2017-08-31 11:21

〔記者李欣芳／台北報導〕台北世大運昨圓滿落幕，行政院長林全今天上午表示，本屆世大運是我國舉辦層級最高、規模最大的國際賽會，我國參賽選手表現十分亮眼，這次比賽顯示主場熟悉度對選手的傑出表現有相當大的幫助，未來參與2018雅加達亞運、2020東京奧運等，政府應投入相當的資源，讓選手有更多機會採取移地訓練的方式，增加對場地的熟悉度。他說，尤其對部分運動項目非常重要，請體育署藉由此次世大運的成功，開展國家未來全民體育運動並持續推動體育振興工作。

林全今天主持行政院院會時表示，本屆世大運是我國舉辦層級最高、規模最大的國際賽會，我國參賽選手的表現十分亮眼，展現超越自我及把獎牌留在台灣的企圖心，包括：滑輪溜冰選手楊合貞囊括5面金牌、舉重選手郭婞淳打破世界紀錄、標槍選手鄭兆村刷新亞洲紀錄；此外，在體操、田徑、羽球、武術及撞球等項目，也都有非常優異的表現。期盼選手再接再厲、持續進步，在2018雅加達亞運、2020東京奧運等國際賽會，有更多團隊的精彩表現。

林全指出，為推動體育振興的工作，體育團體改革非常重要，可健全我國體育運動發展環境，行政院已於去年12月將「國民體育法」修正草案送請立法院審議。這次修正涉及選手權益保障、開放全民參與等重要事項，是我國體育改革成敗的重要立法工作。今日立法院臨時會正開始審議「國民體育法」修正草案，希望今日順利三讀通過，請教育部妥善規劃後續執行方案及相關配套措施，以展現政府推動體育改革的決心與魄力。