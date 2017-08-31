立院通過前瞻預算 東縣議會國民黨團批綠營

立法院今天凌晨三讀通過1070億元前瞻預算，引發國民黨強烈質疑，台東縣議會國民黨團10多位議員今天痛批「民進黨踐踏台灣民主」。（記者張存薇攝）

2017-08-31 10:44

［記者張存薇／台東報導］立法院今天凌晨三讀通過1070億元前瞻預算，引發國民黨強烈質疑，台東縣議會國民黨團10多位議員今天痛批「民進黨踐踏台灣民主」，國民黨團反問，是不是議會也可以不尊重少數、強行通過各種預算及法案？這樣真的是民主嗎？

國民黨團副書記長章正輝說，民進黨在立法院強行通過前瞻特別預算，這是不正義的手法通過錢坑法案，讓地方心寒與憤慨。

議長饒慶鈴則說，這是立法院之恥，不尊重少數民意，想做什麼就做什麼，是不是以後台東縣議會也可以比照辦理，完全不用在意少數其他黨或無黨議員。

饒慶鈴表示，特別預算對台東根本沒有前瞻建設，列入的交通建設根本就是已列入公務預算的部分，包括蘭嶼機場擴建未列入，富岡港改善計畫需要14億元經費、只給7億，根本只是做半套。

副議長陳宏宗及議員陳志峰、吳秀華、江堅壽也接力痛批，前瞻基礎建設是分贓法案，超過6成的民意都不支持，而執政黨開先例，只要表決通過、不用逐條討論，以後法案也不用審議。

陳宏宗說，經歷這樣的情況，國民黨更要加油、在各縣市議會都佔有多數，為民主把關。