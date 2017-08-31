前瞻預算通過 吳敦義批「前瞻」被「後退」

2017-08-31 10:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院在民進黨強勢主導下通過前瞻建設預算案，國民黨主席吳敦義今天上午出席一項頒獎典禮後受訪時痛批，這對中華民國的民主政治是嚴重的後退，「這就是『前瞻』被『後退』，債留子孫、遺禍不淺，對民主傷害非常的嚴重，而且立下非常壞的例子。

原本吳敦義說完話就要離去，當聽到媒體追問，未來國民黨有什麼策略時，吳敦義又立即轉身回來強調，「所有的策略都應該是黨團自主，大家共同匯聚的意見，『我不可能隔空抓藥，隔空指揮』。」

吳敦義向洪秀柱喊話 要盡快改組國民黨智庫

吳敦義還藉此向前黨主席洪秀柱喊話說，國民黨智庫很快就要改組，目前還是洪秀柱擔任董事長，「我覺得應該趕快進行改組」，不管是找誰來當董事長，都要密切對民進黨政府所提的法案與預算案，儘早做研究分析，以此引導並加上民調結果，而立法院黨團成員也會參加中常會，大家匯聚地方民意、黨意，最終再由黨團成員表達自己內心的願望，然後形成共識。

吳敦義表示，「這就是黨團決策，有智庫、黨中央參與，地方民意的參與，有黨團成員的自我認知與實際判斷，加上民調結果，這四個樣元素都聚集。」

吳敦義還說，未來如果還有類似例子，國民黨雖然贏不了立法院表決，但要贏得在立法院外的廣大民意，而且歷史上會寫下這一頁。強調說，他是以非常沉痛的心情來看民進黨這次強渡關山、賤踏民主，把國會好的傳統都給打壞了。