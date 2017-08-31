世大運的「最重要背影」 林鶴明大讚這位幕後功臣

世大運昨日圓滿落幕。（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-31 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運昨日圓滿結束，前北市府發言人、現任總統府發言人林鶴明稍早在臉書表示，世大運執行長蘇麗瓊是「台北世大運最重要的背影」，細數蘇麗瓊的付出，更透露當時開幕式被反年改團體鬧場後，有部分選手受到影響，蘇麗瓊也特別準備巧克力致贈給被影響的國家，表達歉意及慰問之意。

林鶴明稍早在臉書表示，昨日柯文哲在致詞中感謝很多人，世大運執行長蘇麗瓊便是其中之一，原因在於「世大運如果沒有蘇麗瓊，今天不會是這個大家肯定的局面」。當時蘇麗瓊在接任世大運執行長後，用最短的時間高度整合市府和世大運組織，讓人力物力不至於事倍功半，而世大運最大的籌辦困難在於要讓公務單位面對靈活的賽事籌辦，但是在台灣公務系統僵化、時間緊迫的壓力下，蘇麗瓊熟悉公務系統的能力卻展露無遺，領導著許多擁有舉辦花博、聽奧經驗的公務員們，逐步完成世大運的籌備。

另外，林鶴明認為，籌辦世大運期間外界看不見、同時也最困難的就是「和國際溝通」，如何在台灣的政治氣氛與社會氛圍中和FISU達成共識，其實十分艱辛，更何況還有中國因素存在，而這次能夠順利完成世大運，組委會和FISU保持良好溝通更是不可或缺的關鍵因素。

林鶴明也透露，當時開幕式遭受脫序陳抗鬧場，影響到加拿大等幾個國家選手進場，當時蘇麗瓊擔心會有後續效應，特別交代同仁致贈巧克力給幾個被反年改團體影響到進場的國家，表達歉意及慰問；如此細心，也展現蘇麗瓊治軍嚴謹外的溫柔一面。最後林鶴明則說：「柯市長常笑著虧蘇麗瓊秘書長是阿信，事實上，台灣的政治人物要成功，背後要有一群像蘇麗瓊秘書長這樣的阿信在撐著這個國家和城市的發展才行。」