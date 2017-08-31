聽完世大運閉幕演說 他大讚柯P已全方面進化！

2017-08-31 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕世大運昨天閉幕，台北市長柯文哲演說獲好評，當中連提11次台灣被認為是向綠營示好，並感謝前市長郝龍斌申辦世大運，許多人認為他展現高度，作家溫朗東聽完演說後也直說，「柯P各方面都在進化！」

溫朗東在臉書發文稱讚柯文哲演說，指柯的演說達到台灣政壇公開演說的一線水平，遠勝檯面上所有的政治人物。並分析柯用激動情緒演說，其實是柯精妙安排的結果。

他指出，這是一場雙軌演講，柯透過「非語言訊息」，傳遞潛藏在台詞下的第二軌內容，用激昂的口吻表達「被唱衰後，揮出全壘打」式的自信，「即使這麼多人不看好我（台灣），我還是可以贏得勝利。」他認為，柯文哲這種情感巧妙藏在謙卑的台詞下，包括感謝郝龍斌，感謝蔡英文，感謝萬名志工等，但第二軌的潛台詞，卻又展現了決心、不服輸、帶著憤怒的自信。

溫朗東強調，若柯把第二軌直接轉化成台詞，雖然會讓粉絲爽度更高，但也會讓一些「在乎政治人物風度」的人覺得太辛辣。但第一軌若用謙卑的語氣講，柯又會被覺得太過懦弱，甚至被懷疑缺乏魄力。

溫朗東表示，兩軌分工做得相當精巧且不著痕跡，是這場演說的最大亮點，「不管你喜不喜歡柯文哲，他各方面都在進化。如果你印象中的他還是2014的樣子，絕對會輸得很慘。」