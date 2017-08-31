前瞻預算過關 全依民進黨提案通刪1.7％

2017-08-31 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設」第一期特別預算今天凌晨在立院臨時會混亂中三讀通過，全數依民進黨意見，原編列1089億元，減列18億5392萬元，約佔預算的1.7％，並凍結108億9247萬6000元，約佔預算的10％。。

《蘋果日報》報導，預算刪減案部分，以交通部主管刪減最多，總計5億8300萬元，其中包括綠委提案刪減的「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，總共2億4000萬元。其次是經濟部主管刪減4億5600萬元，及內政部主管刪減2億5350萬元。