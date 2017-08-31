柯P四大關鍵逆轉勝！連任障礙排除？

世大運開幕前傳出門票銷售不佳，最後卻熱賣8成5。期間台北市長柯文哲（左）和世大運吉祥物熊讚不斷行銷。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-31 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕昨天世大運風光落幕，台北市長柯文哲感謝各界人士協助，在大家都不看好的情形下，完成艱苦的任務。事實上當初甚少人看好世大運，就連柯P也曾自評世大運「病危」，如今事實證明世大運不僅辦得成功，柯文哲聲勢也隨著看漲，媒體列出了4個逆轉勝關鍵，也代表柯文哲連任障礙排除。

《聯合報》報導，柯文哲連任障礙排除四大關鍵包括：

一、反年改團體鬧場開幕式，卻幫了倒忙，加上陳金鋒炸裂點燃聖火，開幕精彩活動震撼了國人的心。

二、柯文哲在臉書親自回應網友「誰是王八蛋？」直言就是「你和那些反年改團體」，沒想到這句話獲得近50萬個讚。

三、台灣隊勇奪26金。台灣隊在家鄉比賽，不須適應國外時間、氣候，且民眾熱情捧場，選手成績大躍進，上屆光州世大運僅拿下6面金牌，這次26面金牌振奮人心。

四、票房由黑翻紅。世大運開幕前傳出僅銷售約2成門票，到最後卻賣出8成5，門票銷售金額高達1億3千萬，反觀光州世大運門票銷售5成，且台北世大運熱門賽事凌晨就有民眾排隊，周邊紀念品總銷售3千萬。

柯文哲之前在臉書反嗆網友，留言按讚數不斷暴衝，不過留言最後刪除。（圖片擷取自柯文哲臉書）