世大運事前被狂唱衰 他PO打臉總整理被推爆！

世大運閉幕式選手進場。（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-31 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運已在31日圓滿落幕，除了開幕式遭反年改脫序陳抗外，此次舉辦大受好評，售票率高達87％，遠高2015年光州世大運的52％。有PTT網友就整理一連串之前唱衰北市府的紀錄，並一一打臉回去。

PTT網友PO出多篇報導，先指出世大運票房慘，7月初僅賣出1成，並且有63％的市民對世大運沒有興趣，還有議員批評票房冷清。事實上最後世大運票房翻盤突破8成，狂賣67萬5000多張，民眾搶不到世大運門票，漏夜打地鋪排隊。

選手村也是世大運開幕前被抨擊的地方，被指設備「好落漆」，還有電梯少、床鋪過短的問題，甚至有議員質疑世大運「帳篷餐廳」太過於悶熱。但在舉辦期間受到選手讚譽有嘉，指選手村好吃又好住，剪髮加按摩超便宜，餐廳每天有4萬人來用餐。

另外還有批評世大運部分商品滯銷，紀念品銷售慘，北市府被批行銷擺爛，但最後世大運商品熱賣，單日營業額翻漲2400倍，營業額日進300萬新台幣。

網友最後點名台北前市長郝龍斌，世大運奪牌數大增，他自稱也有功勞，但事實上郝龍斌擔任職市長期間為了蓋世大運泳池花費20億，但卻因規格不符無法使用，台北市長柯文哲最後以組裝方式解決問題；網球中心因沒有屋頂熱翻，讓不少選手中暑，被指也是郝龍斌任內所做出的決定。

網友表示，打得臉腫腫的，「柯P包圍網，垃圾照妖鏡」、「打到臉都爛掉了」、「臉腫到不行」、「害我沒買到票跟熊讚娃娃QQ」、「我真的很佩服他們的恥力」、「票房也87％，不能再高了」、「歷史都告訴你，包圍網沒一次成功XD」、「事前唱衰，事後沾光」。但也有網友認為，「時間點不一樣不能比較」、「最前面的票房算打臉嗎？當時本來就對世大運還不熱」。