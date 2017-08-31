國民黨團深夜聲明「拒絕承認前瞻預算案」

立法院臨時會國、民兩黨過了凌晨0點仍然僵持不下，各自舉牌呼喊口號。（記者王藝菘攝）

2017-08-31 00:51

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院即將三讀通過前瞻預算，國民黨團在今凌晨0時30分先發出聲明稿表示，行政院提出的1089億前瞻基礎建設第一期特別預算，在執政民進黨以曲解的議事規則、多數的暴力、泯滅人性的不斷電表決等方式，強度關山完成二、三讀。國民黨黨團拒絕承認此一以違反立法院議事規則、剝奪立法委員職權行使而強行通過的違法預算案；對於民進黨團與蘇嘉全院長如此急著護航前瞻闖關，不惜創下憲政惡例，拿國會民主陪葬，也表達最嚴厲的譴責與唾棄。

國民黨團表示，自從今年3月蔡政府匆忙提出「8年8800億前瞻計畫」，由於計畫內容草率、缺乏前瞻性與可行性評估、撒錢綁樁痕跡明顯、欠缺社會溝通，且全數以舉債方式進行，因此遭社會各界強烈批判，尤其占總預算幾近一半的「軌道建設」，更是備受專家學者撻伐，幾乎一致認定這是一個為選舉綁樁而設計的「債留子孫」大錢坑法案，而非促進台灣經濟發展的建設性計畫。

因此，在預算法源「前瞻計畫條例」送進立法院之日開始，身為最大在野黨的國民黨團，基於看緊人民荷包的監督立場，便展開一連串的杯葛議事作為，力擋此一不公不義、掏空台灣的錢坑法案，包括爭取舉辦多場公聽會、要求計劃退回重擬、縮短期程為四年與刪減一半預算，並增加食安、少子化、青年培育等實質前瞻項目。

在歷經朝野激烈攻防與協商，雖然執政黨讓步將特別條例中匡列的期程與預算，由8年8800億修正減半為4年4200億，並增列在野黨所提新增項目，但因之後送來的第一期預算，行政院竟然未依刪減比例而調整計畫內容，且違反預算法編列的項目依然不動如山，因而埋下日後預算審查朝野衝突不斷的火種。

國民黨團指出，在七月間第一期前瞻預算進行院會一讀付委與委員會聯席審查時，民進黨團不願傾聽民間反彈聲浪與在野黨苦心諍言，重擬、修正瑕疵重大的爭議項目，反而一再違反「程序正義」精神，將預算案強行出委。

國民黨團強調，抗爭、阻擋前瞻預算初審過程中，不論是霸占主席台、冗長發言、肢體衝突、丟水球等文攻武嚇杯葛動作，都是在野黨監督行政權不得不施展的合理手段，對於執政黨不尊重在野黨，鐵板一塊，頻頻以多數暴力硬闖法案，國民黨團甚感憤怒與遺憾，也對最終無力阻擋蔡政府的鴨霸，向國人致歉。

此次第三次臨時會進行前瞻預算二、三讀，面對國民黨團委員依法定程序提出的1萬多個預算修正提案，主持院會的立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌與民進黨團聯手，竟然降格以位階低的人民團體「會議規範」駕凌國會的「立法院議事規則」，同時曲解「一事不二議」法規意旨，一舉封殺所有在野黨提案，意圖以包裹表決方式，快速在8/31前三讀通過預算；同時進行毫無人性的不斷電表決，對付國民黨團不得不使出的繁複議事表決策略。

國民黨團鄭重聲明，「國會已死！」，未來兩年立法院將難有寧日。對於蘇嘉全、蔡其昌的違法議事舉措，國民黨團業已具狀向台北地檢署提出瀆職告訴，而向來將「程序正義」視為核心價值的民進黨，不惜扭曲議事規則、創造憲政爭議，昧於民意為預算案護航，致令國會立法權慘遭閹割、台灣民主憲政基石橫遭摧毀，「反民主」的印象將烙印在國人心中，也終將遭人民唾棄。