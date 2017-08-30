世大運閉幕式 陳建仁：台灣是最好的主人

世大運閉幕式選手進場。（記者林正堃攝）

2017-08-30 21:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運閉幕式晚間登場，副總統陳建仁蒞臨現場致意。陳建仁致詞時肯定世大運展現了台灣國人最好的一面，達成總統蔡英文在開幕式時的期許，也向世界證明，台灣具有承辦國際大型運動賽會的實力。

陳建仁同時代表總統蔡英文和台灣人民向國際大學運動總會致意，感謝他們的支持，並向所有參與世大運籌備、舉辦過程的工作人員表達感謝。陳也向每一位選手獻上祝福及敬意，感謝他們在台灣這塊土地上，留下汗水和淚水。

「只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。」陳建仁感性說，台灣用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰，更用舉世無雙的熱情，證明了台灣是最好的主人。