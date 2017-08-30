世大運閉幕式 陳建仁：台灣是最好的主人

世大運閉幕式選手進場。（記者林正堃攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運閉幕式晚間登場，副總統陳建仁蒞臨現場致意。陳建仁致詞時肯定世大運展現了台灣國人最好的一面，達成總統蔡英文在開幕式時的期許，也向世界證明，台灣具有承辦國際大型運動賽會的實力。
陳建仁同時代表總統蔡英文和台灣人民向國際大學運動總會致意，感謝他們的支持，並向所有參與世大運籌備、舉辦過程的工作人員表達感謝。陳也向每一位選手獻上祝福及敬意，感謝他們在台灣這塊土地上，留下汗水和淚水。
「只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。」陳建仁感性說，台灣用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰，更用舉世無雙的熱情，證明了台灣是最好的主人。
台北市柯市長，國際大學運動總會（FISU）的Oleg Matytsin主席，所有參與世大運的選手、裁判、代表團隊職員，現場的各位貴賓，電視機前，以及網路上的全體國人同胞，大家晚安，大家好！ 世大運的第一天晚上，蔡總統期許所有台灣人民，要「把我們最好的那一面讓世界看到」。 各位國人同胞，我們做到了。 經過了12天的賽事之後，今晚，我們要為2017台北世界大學運動會，畫下完美的句點。 這段期間，所有的市民朋友用最友善的待客之道、最熱情的加油歡呼，來歡迎全世界頂尖的選手跟代表團。在今晚這個說再見的場合裡，我要邀請全場的來賓，再ㄧ次給這些遠道而來的客人，一個最熱烈的掌聲。讓台灣的好，永遠留在他們腦海裡。 接下來，我要代表蔡總統以及所有的台灣人民，感謝FISU的Matytsin主席，以及所有FISU Family成員這6年來的支持。我們一起向全世界證明，台灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力。 其次，我要感謝辛苦的台北市柯文哲市長、2017台北世大運組委會，以及各縣市協助世大運的每一位工作同仁。謝謝你們長時間的努力付出。 我也要感謝所有協助維持會場秩序及安全的警察同仁，以及ㄧ萬八千名志工朋友。在你們的通力合作下，整個賽會才能夠順暢、安全地進行。謝謝大家的無私奉獻，你們是世大運的無名英雄，我要再ㄧ次代表政府謝謝你們。 這12天來，每一場比賽都是高水準的競技。各位選手挑戰自我極限，讓全世界都感受到正面的能量。我要向每一位選手獻上我的祝福及敬意，台灣這塊土地，現在留下各位的汗水和淚水，我們全體人民備感榮耀，與有榮焉。 只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。 我要感謝所有台灣人民，我們用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰。更用舉世無雙的熱情，證明了我們是最好的主人。 最後，我要特別邀請現場來自世界各地的朋友們，未來有機會，一定要再次造訪台灣。兩千三百萬自由、開放、以及熱情好客的台灣人民，永遠會敞開雙手，歡迎各位的到來。 再一次謝謝Oleg Matytsin主席，再一次謝謝柯市長。我們做到了。祝大家平安喜樂。 謝謝大家！
【陳建仁致詞全文】
台北市柯市長，國際大學運動總會（FISU）的Oleg Matytsin主席，所有參與世大運的選手、裁判、代表團隊職員，現場的各位貴賓，電視機前，以及網路上的全體國人同胞，大家晚安，大家好！
世大運的第一天晚上，蔡總統期許所有台灣人民，要「把我們最好的那一面讓世界看到」。
各位國人同胞，我們做到了。
經過了12天的賽事之後，今晚，我們要為2017台北世界大學運動會，畫下完美的句點。
這段期間，所有的市民朋友用最友善的待客之道、最熱情的加油歡呼，來歡迎全世界頂尖的選手跟代表團。在今晚這個說再見的場合裡，我要邀請全場的來賓，再ㄧ次給這些遠道而來的客人，一個最熱烈的掌聲。讓台灣的好，永遠留在他們腦海裡。
接下來，我要代表蔡總統以及所有的台灣人民，感謝FISU的Matytsin主席，以及所有FISU Family成員這6年來的支持。我們一起向全世界證明，台灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力。
其次，我要感謝辛苦的台北市柯文哲市長、2017台北世大運組委會，以及各縣市協助世大運的每一位工作同仁。謝謝你們長時間的努力付出。
我也要感謝所有協助維持會場秩序及安全的警察同仁，以及ㄧ萬八千名志工朋友。在你們的通力合作下，整個賽會才能夠順暢、安全地進行。謝謝大家的無私奉獻，你們是世大運的無名英雄，我要再ㄧ次代表政府謝謝你們。
這12天來，每一場比賽都是高水準的競技。各位選手挑戰自我極限，讓全世界都感受到正面的能量。我要向每一位選手獻上我的祝福及敬意，台灣這塊土地，現在留下各位的汗水和淚水，我們全體人民備感榮耀，與有榮焉。
只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。
我要感謝所有台灣人民，我們用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰。更用舉世無雙的熱情，證明了我們是最好的主人。
最後，我要特別邀請現場來自世界各地的朋友們，未來有機會，一定要再次造訪台灣。兩千三百萬自由、開放、以及熱情好客的台灣人民，永遠會敞開雙手，歡迎各位的到來。
再一次謝謝Oleg Matytsin主席，再一次謝謝柯市長。我們做到了。祝大家平安喜樂。
謝謝大家！