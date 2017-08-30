颶風侵美災情慘重 我贈80萬美元助重建

美國德州與路易斯安那州近日受颶風風災侵襲，我國政府今天發布，決定捐贈80萬美金，協助當地重建。（法新社）

2017-08-30 20:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國德州與路易斯安那州近日受颶風風災侵襲，我國政府今天發布，決定捐贈80萬美金，協助當地重建。

外交部今晚發布新聞稿表示，哈維颶風登陸，侵襲美國德州及路易斯安那州，造成嚴重災情。為協助當地政府及災民進行救災及重建工作，中華民國政府決定捐贈美金80萬元，以實際行動幫助當地民眾早日恢復正常生活。

外交部強調，我國與美國關係友好，人民情誼深厚，台灣每年夏秋經常遭受颱風侵襲，對於美國受災民眾失去親人及家園殘破的處境感同身受。

蔡英文總統於8月28日透過推特表達對受災民眾的關懷，外交部及我駐美國代表處也分別向美方表達我政府的關心。

外交部表示，80萬美元捐款將由我駐美國代表處及駐休士頓辦事處與美方研商，選擇適當時機公開捐贈，以協助災民儘早重建家園。

另，僑委會委員長吳新興目前正在加拿大訪問，得知美國颶風災情後，也在臉書上表示慰問，並表示目前災區僑胞均已撤至安全處。吳新興說，為旅居休士頓僑胞感到擔心和遺憾，深信天災過後，災區僑胞必能否極泰來。僑委會及休士頓僑教中心結合僑界力量，共同努力因應此次天災，政府永遠跟僑胞站在一起。