拿太多旗子無法入場 蔡丁貴與警方對峙

蔡丁貴高喊，「中華台北就是流亡政府！」一旁的工作人員也表示尊重意願，但不要影響觀眾進場，蔡丁貴則回說「你要怎麼樣，你要移送嗎？」、「我也沒有在怕移送。」（記者鍾泓良攝）

2017-08-30 19:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕世大運今晚閉幕，自由台灣黨主席蔡丁貴率團赴台北田徑場參加閉幕式，然而因為攜帶太多旗幟，不符合入場只能攜帶一支旗子的規定，而在安檢門被工作人員擋下。然而蔡丁貴拒絕交出手上近十支的台灣國國旗，待在安檢門前。工作人員也不斷希望蔡可以尊重入場規則，但蔡堅持自己有買票，也要求要帶旗子進場，雙方於安檢門僵持十幾分鐘。

蔡丁貴高喊，「中華台北就是流亡政府！」一旁的工作人員也表示尊重意願，但不要影響觀眾進場，蔡丁貴則回說「你要怎麼樣，你要移送嗎？」、「我也沒有在怕移送。」

另有獨派人士站在驗票口旁石椅，舉著「獨立建國」的標語，但因為屬於管制區內，警方也要求將標語收起來，否則就帶到警察局。一旁警官希望團體不要站在椅子上，擔心危險，而團員堅持「這麼多人很擠，我不想站在很擠的地方」，最後警方同意只要把旗子收起來就可以站在椅子上。

而獨派團體則要求警方拿出不能在管制區舉標語的公告，拒絕配合。最後雙方僵持十分鐘後，獨派團體就收起標語進場。