涉詐領助理費 台南已3名前、現任議員遭調查

2017-08-30 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南地檢署偵辦詐領議員助理費案，先後已有3名現任議員及卸任議員遭到調查。據了解，這次檢方調查為上一屆議員任內的助理費用問題，陸美祈為唯一現任者，未來她如果無法全身而退，對她的連任之路恐將造成衝擊。

台南市迄今先後已有3名現任及卸任議員遭調查，其中，前市議員楊麗玉今年5月一審被依貪汙治罪條例與偽造文書等罪判刑8年半；前市議員陳文科也遭調查，但獲交保，陸美祈則是唯一被調查的現任議員。

陸美祈是民進黨東區市議員，連任兩屆，屬新潮流系，曾擔任市長賴清德於立委任內與前市議員蕭博仁的聯合服務處副主任4年，被視為賴清德的嫡系人馬。

地方政壇認為，東區市議員席次未來可能會減少一席，競爭激烈更勝以往，此一行動，陸美祈如果無法全身而退，未來連任之路恐面臨極大挑戰。

根據地方民意代表費用支給條例的規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報議會名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中。

市議員蔡育輝說，全國各地已有多名議員因助理費問題頻遭調查，有的甚至已判刑，他認為，助理費的使用應更彈性，只要支出大於收入即可，同時也應規定以親友擔任助理的名額，讓議員有所依循，而法律見解也應一致，以免動不動就觸法。