環狀線工程落後又加預算 議員怒批審計處失職

2017-08-30 19:25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今（30）日召開臨時會，聽取審計處對105年度新北市總決算審核報告，市議員何博文追問捷運環狀線工程落後、預算追加近300億元，審計查核情形，審計處長李錦常表示，事涉台北、新北兩市，權責尚在釐清；何博文質疑失職，「調查兩年還查不出來」，認為一個月內再查不出結果，應直接送監察院。

審計處在104年度新北市總決算審核報告中指出，捷運環狀線第一階段工程原規劃102年12月完工，卻一再延宕，預算由401億追加至699億元；何博文當時追問將做何處理？李錦常說，正在整理資料釐清相關人員未盡職責之處後，送監察院調查。時隔1年，審計處回應仍在調查，何博文質疑失職。

李錦常會後解釋，捷運環狀線第一階段工程初期由台北市負責，後來由新北市辦理，目前正就工程用地交付延遲、設計及審查作業未臻週延、管線遷移延宕及都市計畫審議作業冗長等因素，釐清兩市責任；資料若未齊備就送審計部、監察院，一旦退件更曠日廢時。

另外，板橋果菜市場五月開幕營運迄今，朝野議員對工程品質、營運管理都有不滿，議員王淑慧、劉美芳昨要求審計處積極查核預算使用情形；李錦常表示，針對工程延宕兩年，調查已告一段落，另就營運部分，已完成初步調查，預計臨時會結束後，啟動專案調查。