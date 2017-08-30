2018決戰台中 林佳龍支持度大贏藍營5選將

2017-08-30 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕2014年九合一大選，國民黨在台中大輸20萬票，結束9年的台中執政。2018年年底將再次改選六都及縣市長，林佳龍上任兩年半後的民調又屢創新高，連任支持度也近5成，逼使國民黨必須慎重思考與布局，推出適合的人選與林佳龍對抗。

台中市市長林佳龍在歷經BRT爭議後，積極爭取前瞻基礎建設補助台中的建設，加上日前台中市人口數超越高雄市，成為台灣第二大都市，讓林佳龍的民調滿意度再創新高。根據《TVBS》的民調顯示，林佳龍目前的滿意度上升至48%，相較於上任兩年時的滿意度34%，提升了14%，不滿意度也從29%下降至23%。

林佳龍除了在整體滿意度上升外，各年齡層的滿意度皆為增加。其中在年齡層30至39歲與40至49歲的青壯年的滿意度，分別增加至54%與47%，皆明顯增加2成以上。

而民眾對於國民黨內5名可能人選的支持度，以盧秀燕支持度20%最高，江啟臣有19%，顏寬恒9%，楊瓊瓔8%，蔡錦隆4%，另外有39%民眾未表達意見。即便國民黨內盧秀燕的支持度最高，但與林佳龍相較民調支持度，仍是相差20個百分點。

此外，對於明年年底的縣市長大選，民眾是否支持林佳龍連任，支持的占46%，不支持為29%，25%未表示意見。