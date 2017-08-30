「長照所是什麼？在哪裡？」議員批長照所業務民眾無感

2017-08-30 17:42

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府衛生局轄下機關長照所主打整合各單位長照相關業務，提供一站式服務，但是至今仍有許多業務未整合，身障機構歸社會處，老人福利機構與護理之家歸衛生局，議員批讓民眾無所適從，應落實真正的整合。衛生局表示，長照母法將整合成長照機構，子法尚在研議，縣府會朝事權統一方向努力。

今年長照2.0正式上路，為擴大服務對象及增加服務項目，衛生局表示，經過評估分級，失能者都屬於服務對象，宜蘭縣為了提前因應長照業務，兩年前成立長長期照護服務管理所，但是直到現在，宜蘭縣內身障機構尚未納入長照機構管理，衛生局表示，長照機構目前包含老人福利機構和護理之家，身障機構主管機關則是社會處。而機關安置業務落在社會處，長照機關的評鑑和管理則在衛生局長照所。

「沒有聽過長照所呀。」昨天3名長者被發現在非法安置機構接受照顧，3人其實都屬於長照服務系統的服務對象，但是他們的家人卻沒人聽過「長照所」，也沒接受過相關服務，每個人聽到長照所都異口同聲問，那是什麼？藍翁的堂弟媳說，不知道長照所是什麼，那裡也可以詢問有沒有床位嗎？張翁的弟弟也問，長照所在哪裡？要怎麼去？張小姐說，不知道要求助於那些機關，也不知道門路。

宜蘭縣議會國民黨團書記長黃定和說，長照所隆重揭牌，口口聲聲說要統一窗口服務民眾，但是兩年過去，衛生局長照所和社會處的業務還是常常分不清楚，叫民眾無所適從，長照所的業務整合要盡快完成。

「長照所必須落實真正的整合。」議員薛呈懿說，長照所現在的業務民眾還不是很清楚，怎麼讓民眾了解可以應用的資源和社會福利，是縣府最大的功課，空有資源和機會，民眾卻不懂得使用，那只會形成資源的浪費，更無法改變結構性的問題，也無法讓符合條件的人得到應有的照顧。民進黨議員黃素琴說，從這次事件可以看得出，長照2.0政府喊得用力，民眾卻無感，宣傳力道還不足，她會繼續督促縣府。

衛生局長劉建廷說，長服法上路以後，未來機構不會再分成老人福利機構、護理之家或身障機構，而是都屬於長照機構，中央正在研議子法，縣府也會朝事權統一方向努力，而且縣府兩年前成立長照所已經走在前端，做到初步整合，長照所的宣傳會繼續努力，讓更多民眾知道。