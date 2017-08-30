一句話搞定護照！ 康寧祥透露與蔣經國「第一次接觸」

康寧祥在廣播節目上透露，與前總統蔣經國的第一次接觸。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-30 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕前國安會秘書長、台灣亞太發展基金會董事長康寧祥在廣播節目上透露，與蔣經國的第一次接觸，當年他申請護照要去美國，幾個月後，還是遲遲沒有下文，沒想到蔣經國的一句話，護照3天就到了！

康寧祥在《中央廣播電台》的廣播節目「開放歷史:老康口述史/康寧祥」中分享他與蔣經國的第一次接觸。康寧祥在1969年當選第一屆台北市議員，在那之後，一名美國大使館的秘書邀請他到美國訪問，但申辦護照卻遲無下文。

康寧祥說，過程中詢問議會秘書長，卻對他申請出國一事不在乎，某天他接到電話，說有人想見他，而那個人是當時國民黨組工會主任陳建中，在當時國民黨中央黨部很有權威。兩人見面後，陳建中先是恭喜當選市議員，又詢問他對此次選舉意見，他提及啞巴競選員、印刷廠老闆被抓等事情，沒想到對方突然生氣，還說他對國家不忠，這讓他莫名的火大回應說，「陳先生，今天不是我要求見你，是你找秘書長說要見我，我才來，結果剛才你問我意見，我說了你又罵我，是什麼意思」，隨後準備起身離開，這突如其來起身離開，讓陳建中不知所措，央求他不要走，並稱當時的行政院副院長蔣經國想和他見面。

約好時間後，康寧祥到行政院副院長辦公室找蔣經國，兩人閒話家常後，蔣經國突然提及美國行，康寧祥相當意外蔣竟然知情，並回說「當選市議員後美國大使館就送邀請函來，要我到他們國家去看看，不過市議會幫我申請護照，申請幾個月了，一直沒有下文，美國大使館的人說，如果我再不去，他們這筆預算因為年度的關係會被取銷，如果我還要去，他們會幫我保留，他們還說，如果我有困難他們可以替我跟我們政府打電話，我說不用了，再等等看」。

康寧祥說完原由後，蔣經國馬上指示陳建中趕快辦護照，「辦個護照拖那麼久，你趕快派人去辦，下個星期就把護照送去給康議員」；沒想到這一句話，不到三天，護照就有專人送達康寧祥手中，這也讓他相當印象深刻。