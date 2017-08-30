柯承亨：十九大後 兩岸關係有機會改善

2017-08-30 17:02

〔記者林良昇／綜合報導〕海基會副董事長柯承亨今表示，兩岸關係目前雖然較為低迷，但仍樂觀看待，十九大後兩岸之間應該有機會改善，海基會思考在服務中生、中配上有創新作法，未來會持續舉辦台灣各區中配團體的座談聯誼活動，合作提出可行的建議，作為未來主管機關研擬政策的參考。

海基會今在台中市舉辦「中區陸配團體負責人座談聯誼活動」，邀請新竹、苗栗、台中、彰化及南投等地共12位中配團體負責人，與陸委會、移民署等主管機關及台中市政府座談，就中配團體關心的問題交換意見，提供政策建議。

柯承亨在拜會台中市長林佳龍時表示，海基會是交流的平台，但資源有限，希望能和各地方政府合作，提供陸生、陸配更好的服務。柯承亨也說，兩岸關係目前雖然較為低迷，「但我們樂觀看待」，在中共十九大後，兩岸之間應該有機會改善。

柯承亨在與中配負責人座談時表示，他到任後一直在思考如何在服務陸生、陸配上有創新的作法，不要僅是單純的舉行座談。海基會曾安排過陸生到台灣企業參觀，也到過台灣各地體驗不同文化，在陸配服務上則是嘗試與各地方政府合作，結合中央與地方的資源，提供更好的服務。

中配團體負責人則在座談時提出有關父母來台停留期間及次數限制、就醫通譯人員協助、教保人員身分登錄、協助新住民創業等問題。陸委會與移民署出席官員在場即時提供答覆，表示會協助解決相關問題，不需要修法能以行政命令解決的可以立即來做，需要修法的也會認真研究做為未來推動修法的參考。

海基會表示，在舉辦過北區及中區陸配團體負責人座談聯誼活動後，未來也預計舉辦南區陸配團體負責人座談聯誼活動，希望透過交流，彼此合作提出具體可行建議，不僅作為未來主管機關研擬政策的參考，更進一步使相關法令措施得以完善。