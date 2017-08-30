預算「零舉債」 南市107年度達到歲入歲出平衡

財政稅務局長張紹源說明107年度預算平衡過，不用靠舉債弭平歲入出短差。（記者洪瑞琴攝）

2017-08-30 17:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府完成107年度總預算案，歲入及歲出各848億7708萬7千元，今天由秘書長李孟諺率財主單位作報告，強調「完全紮實」不必舉債就達到預算平衡，相對地，未來舉債空間加大，將可因應中央前瞻計畫等重大建設。

市府表示，107年度預算「零舉債」達到歲入歲出平衡，其中歲出經常門674億3988萬4 千元，占79.46%，資本門174億3720萬3千元，占20.54%；屬教育科學文化支出編列309億1267萬2千元、約占36.42%最多，其中文化支出為4.25%，其次為經濟發展支出163億2679萬8千元、約占19.24%，兩者皆較106年度成長。

市府統計，原台南縣市合併之初，總債務高達1007億元，預估至今年底降至850億元。李孟諺指出，南縣市合併升格以來，但因為「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，預算規模還是停留在縣市的加總，而未能有直轄市的格局，加上南市自有財源比率在6都中仍屬最低，在面臨歲入自有財源不足，巨額負債必須償還前提下，各年度總預算籌編非常困難，明年度預算能夠不舉債達到歲入歲出平衡，實在不容易。

李孟諺表示，市府也陸續進行及完成包括新10大旗艦計畫等重大建設，其中包含平實營區市地重劃區開發案、九份子重劃區開發案、永康砲校遷移及關廟校區興建案等重大開發案，可大幅挹注市庫財源，為台南創造更好的投資環境。

主計處表示，南市決算自有財源比率逐年增加，從合併時的48.64％增加至105年的69.45％，決算差短也逐年縮減，104年度及105年度更分別賸餘20.81億元及0.33億元，107年度預算則達到歲入歲出平衡。