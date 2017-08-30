中常會聲援立院黨團 國民黨：國會已死？民主之恥

2017-08-30 16:45

〔記者施曉光／台北報導〕立法院在民進黨強勢主導下，逐案表決前瞻預算案，三位藍軍立委為此禁食中，國民黨中常會今日通過「國會已死？民主之恥﹗」決議文，要全面聲援立法院國民黨團，由副主席成立一個「行動小組」負責研擬後續黨中央的聲援策略，黨主席吳敦義與副主席曾永權在會後也隨即前往立法院聲援禁食藍委。

國民黨中常會決議文指出，民進黨為了一黨之私，用「急行軍「的方式，包裹表決通過民進黨團提案，徹底封殺在野黨所有提案，閹割立委提案權與國會預算權，該黨中常會譴責民進黨「向獨裁之路邁進，犧牲台灣未來。」

決議文並表示，立法院如果從此以後都依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，國會將永無寧日，因為執政黨只要搶先提案，就可以靠多數毫無下限的護航，根本就不需要在野黨的存在，台灣的民主也會淪為世界笑話，倒退成為獨裁政權。

決議文還說，「對於與立院同屬民意機關的縣市議會來說，如果以後都依照民進黨團審查預算的作法，所有議員的提案權都會被閹割，審查預算的權力也都會被剝奪，如此一來，各級議會還有存在的必要嗎？民進黨這種把多數暴力無限上綱的作法，傷害民主無以復加，全體台灣人民都應該鳴鼓而攻之。」

決議文指出，為了抗議民進黨為所欲為、傷害民主，國民黨籍的三位立法委員決定禁食抗議，對於這三位立法委員的禁食行動，中常會予以聲援之外，也要對一起奮戰的全體國民黨籍立委，表達最高的敬意。希望所有關心台灣民主的台灣人民，一起來聲援他們。