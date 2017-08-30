民進黨沒選擇？ 教授列出「只能跟柯P合作」的8大理由

范世平稍早在臉書提出民進黨只能選擇和柯文哲合作的「8項重點」。圖為柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-30 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕世大運即將在今晚閉幕，台北市長柯文哲針對世大運所做的規劃及反應，都備受許多網友關注，師範大學政治所教授范世平稍早在臉書表示，自己先前就講過「世大運開幕若順利，柯文哲民調會再升」，如今11天過後，世大運即將閉幕，發展與自己先前的預測差不多，同時提出民進黨只能選擇和柯文哲合作的「8項重點」。

范世平指出，柯文哲面對反年改團體鬧場，在開幕致詞態度鏗鏘有力，隔天更罵反年改團體是「王八蛋」，引發48萬人按讚，必須承認他有「化危機為轉機」的快速反應能力；而柯文哲事後沒苛責邱豐光，反倒一肩扛下政治責任，如此一來邱豐光當然賣命，柯在凸顯自己「有肩膀」。另外，台灣民眾在世大運可帶國旗入場，一吐在國際賽事上長期被打壓的怨氣；而台灣選手得牌數超多，也掩蓋了世大運的諸多問題，網友甚至把功勞推給柯文哲。

范世平表示，世大運期間天公作美，沒下雨就沒人質疑大巨蛋的問題，加上外國選手多數肯定這次世大運，證明柯文哲的確有拿出具體成績；世大運票房也由黑轉紅，電視轉播收視率特高，顯示台灣人對世大運從無感到有感。最後范世平直言，閉幕式中反年改團體肯定不敢鬧場，所以只要節目不出槌，柯文哲將「收割世大運」。