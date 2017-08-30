為前瞻泯恩仇？新黨派員探視禁食藍委「曾泰葆」

2017-08-30 16:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為杯葛民進黨處理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院國民黨團立委曾銘宗、費鴻泰及賴士葆昨晚開始禁食。曾屢次砲轟國民黨統獨立場並揚言分手的新黨，今派青年軍幹部前往探望3位禁食立委，並與新竹市議會、基隆市議會議員同聲譴責立法院長蘇嘉全。

在新任國民黨主席吳敦義當選後，新黨黨主席郁慕明等人，曾於日前多次公開砲轟國民黨之兩岸政策及統獨議題之立場，並因不滿民進黨、國民黨兩大黨都是借殼「中華民國」，悲痛地喊出「中華民國已名存實亡」，更強調不會再和國民黨和稀泥，將與之分手。

在曾銘宗、費鴻泰、賴士葆於昨晚起為了杯葛前瞻預算開始禁食後，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權、郝龍斌接陸續前往探視，而新黨今下午也派文宣委員會副主任林明證、新媒體部召集人蘇恆，前往立法院群賢樓前，探視3位禁食中的國民黨立委。

林明正表示，在日前的黨慶大會上，主席郁慕明說得很清楚，就是在統一不統一的立場上，新黨與國民黨有所區隔，但在其他與民生有益的相關的議題上，會站在幫助的立場。

林明正也說，民進黨靠著法西斯獨裁方式，先靠太陽花學運阻擋兩岸服貿協議，執政後又想強渡關山通過前瞻計畫，讓其納粹本質浮現，因此他們才不分黨派來聲援國民黨團，希望將違法亂紀的蘇嘉全擋下，否則不敢想像台灣未來會怎樣。