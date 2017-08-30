世大運閉幕 台灣國揮旗籲柯P解禁台灣旗

台灣國團體在小巨蛋外發放台灣旗。（記者陳姿億攝）

2017-08-30 16:07

〔記者鄭景議、陳姿億／台北報導〕世大運今在台北田徑場舉行閉幕儀式，「台灣國」團體下午3時許在場外揮舞台灣旗，呼籲台北市長柯文哲開放台灣旗入場，不要抹殺人民表達自由。

世大運閉幕式典禮今晚間7點半開始，目前意見表達區聚集零星團體，警方不敢大意，亦加強警力維安。

「台灣國」團體在台北小巨蛋場外發放台灣旗，並呼籲市長柯文哲開放帶台灣旗進場，保留最後一個為台灣選手加油的機會。