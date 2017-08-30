前瞻預算攻防 蔡英文：黨團同仁一定要繼續堅持

2017-08-30 15:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院臨會院會正在處理「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，藍綠立委不時爭吵衝突。民進黨中常會今天邀請新竹市長林智堅專案報告「新竹之翼-大車站計畫」，黨發言人邱莉莉會後轉述，兼任黨主席的總統蔡英文指出，今天新竹市提出的計畫，也是在前瞻計畫之中，台灣還有很多地方都希望有所改變，請黨團同仁一定要繼續堅持，讓前瞻計畫的預算能夠早日通過，加速台灣的區域均衡。

蔡英文強調，前瞻預算對台灣的發展非常重要，今天新竹市提出的計畫，也是在前瞻計畫之中；不只是新竹市，台灣還有很多地方都希望有所改變「請黨團同仁一定要繼續堅持，讓前瞻計畫的預算能夠早日通過，加速台灣的區域均衡」。

蔡英文說，希望行政院各部門在後續執行時，都能密切跟地方政府配合，務必有效率的執行這些預算。

此外，邱莉莉指，明天831台灣英雄大遊行，民進黨不會缺席，預計將在忠孝東路一段的遠東銀行前增設「加油站」，由中央黨部、台北市黨部、台北新北小英之友會組成，希望民眾可以參與，為辛苦且全力以赴的工作人員和運動員加油喝采。

黨部也準備口號，讓大家能聽到台灣、民進黨的加油聲。

邱莉莉轉述，在行政部門報告部分，行政院副院長林錫耀指出，815停電後，行政院組成兩個小組，一個是原因調查究責小組，另一個是電力總體檢專案小組。

林錫耀指出，第一個小組由行政院政務委員吳宏謀負責，11個委員已經開過三次會議，相信很快就可以把調查報告公告給國人。第二個小組是由行政院政務委員吳政忠擔任召集人，因為較為專業，還在遴聘委員，很快就可以開第一次會議。