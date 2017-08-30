介入國語日報 教長：不影響報社自主自由空間

2017-08-30 15:38

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報董事會爭議擴大，教育部查出國語日報是由政府捐助成立，要求在一個月內改組董事會，並擬指派2分之1官派董事。教育部長潘文忠今天受訪表示，教育部不是直接取代國語日報董事會的運作，但因為是政府捐資的法人，因此會有政府公派董事，在運作各方面讓國語日報更公開透明，以延續其過往的自由及媒體貢獻，教育部依法監督和依法要求改組，不影響報社自主自由的空間。

潘文忠表示，國語日報受政府捐助仍屬私法人，依此性質運作，不會影響到國語日報的運作，但因是政府捐資法人，依法須由政府公派董事，並依監督要點，回到報社的專業屬性，教育部運作各方面是要讓國語日報更公開透明，以延續過往的自由及媒體貢獻。

潘文忠也表示，教育部是作為財團法人主管機關，必須對基金會屬性作更多釐清，因為有人主張是民間捐資，但也有董事提出是政府長期捐助。

國語日報部分董事揚言提告，如果進入訴訟，時間可能拖很長。潘文忠表示，教育部從掌握到的檔案資料來看，國語日報是由政府捐資成立的法人一事確實，教育部因此會要求限期改組董事會及修訂章程，常態期限是一個月，一個月內董事會如不執行，將依民法作後續處置，他也跟董事會和工會喊話，強調目標是一致的，都是要使國語日報董事會的爭議能儘快回到常軌，國語日報的運作和過去推動工作順利，員工也能安心在工作岡位上。

潘文忠表示，教育部不是要接管國語日報，而是依政府捐助成立的法人相關規定，會由教育部指派2分之1公派董事，相關預算決算書須送立法院。

潘文忠也表示，國語日報即使經過公司改組過程，相關董事也都簽署非個人財務，而到法人階段，與早期台灣省國語推動委員會，人事完全合一，全程未查有民間資金，教育部必須執行由政府捐資成立的財團法人監督要點執行，盼教育部介入之後，國語日報社能回復正常。