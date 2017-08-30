國發院都市計畫變更 顧立雄質疑時間點有蹊蹺

2017-08-30 15:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今就國發院土地交易案召開第二次聽證會。黨產會主委顧立雄會中質疑，個案變更速度應該很快，但涉及國發院土地的北市「都市計畫變更案」，到馬英九卸任台北市長後才於都委會審議通過，卻遲遲擺在市政府，直至馬就任總統後幾天，才送到內政部審議，前後走了54個月，時間點啟人疑竇，「到底是走得合理？還是走得蹊蹺？」

國民黨2006年出售土地予元利建設期間，該國發院土地正進行都市計畫變更，要將原機關用地翻身為住宅用地。也因這段期間，正好為馬英九擔任國民黨副主席、國民黨主席及台北市長任內，引發質疑。

北市都發局2005年4月12日公展「中興山莊都市計畫案草案」（國發院土地），國民黨同日宣布公開標售國發院土地。北市都委會專案小組在馬英九市長任內開了4次小組會議（2005年8月至2006年11月間）；馬2006年12月25日卸任市長後，專案小組才於2007年8月再開第5次小組會議。

市都委會2007年10月召開第一次討論會，隔年3月再開第二次討論會，4月15提請委員會議審議通過；馬英九2008年5月20日就任總統後沒幾天，同年6月主要計畫即送內政部核定。

受邀學者、高雄第一科大科法所教授廖欽福指出，國發院土地都市計畫變更期間，為馬英九擔任台北市長任內，馬是否因此具有優勢地位進行影響，應去探討。

逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授劉曜華，則對北市府都發局「中興山莊都市計畫案草案」提出兩大疑點，指出本案屬於重大變更案，理應併入文山區通盤檢討案（2003年2月公展），即使為了趕時程，也要合併考量，但本案卻要另行個案變更，導致地區發展惡化。

劉曜華也指出，變更回饋內容和設校變更理由還算充分，但為解決校地問題，卻又新增計畫人口，且沒併入文山區整體考量，「開發強度實有檢討空間。」

  • 不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，主委顧立雄（右）出席。（記者方賓照攝）

    不當黨產處理委員會30日舉辦「元利建設企業股份有限公司取得社團法人中國國民黨國家發展研究院前中興山莊土地」聽證程序，主委顧立雄（右）出席。（記者方賓照攝）

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