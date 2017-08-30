國發院都市計畫變更 顧立雄質疑時間點有蹊蹺

2017-08-30 15:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今就國發院土地交易案召開第二次聽證會。黨產會主委顧立雄會中質疑，個案變更速度應該很快，但涉及國發院土地的北市「都市計畫變更案」，到馬英九卸任台北市長後才於都委會審議通過，卻遲遲擺在市政府，直至馬就任總統後幾天，才送到內政部審議，前後走了54個月，時間點啟人疑竇，「到底是走得合理？還是走得蹊蹺？」

國民黨2006年出售土地予元利建設期間，該國發院土地正進行都市計畫變更，要將原機關用地翻身為住宅用地。也因這段期間，正好為馬英九擔任國民黨副主席、國民黨主席及台北市長任內，引發質疑。

北市都發局2005年4月12日公展「中興山莊都市計畫案草案」（國發院土地），國民黨同日宣布公開標售國發院土地。北市都委會專案小組在馬英九市長任內開了4次小組會議（2005年8月至2006年11月間）；馬2006年12月25日卸任市長後，專案小組才於2007年8月再開第5次小組會議。

市都委會2007年10月召開第一次討論會，隔年3月再開第二次討論會，4月15提請委員會議審議通過；馬英九2008年5月20日就任總統後沒幾天，同年6月主要計畫即送內政部核定。

受邀學者、高雄第一科大科法所教授廖欽福指出，國發院土地都市計畫變更期間，為馬英九擔任台北市長任內，馬是否因此具有優勢地位進行影響，應去探討。

逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授劉曜華，則對北市府都發局「中興山莊都市計畫案草案」提出兩大疑點，指出本案屬於重大變更案，理應併入文山區通盤檢討案（2003年2月公展），即使為了趕時程，也要合併考量，但本案卻要另行個案變更，導致地區發展惡化。

劉曜華也指出，變更回饋內容和設校變更理由還算充分，但為解決校地問題，卻又新增計畫人口，且沒併入文山區整體考量，「開發強度實有檢討空間。」