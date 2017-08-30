批綠營破壞議事規則 國民黨團：將提國會改革

2017-08-30 14:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今繼續不斷電處理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，國民黨團今召開前瞻期間最後一次黨團大會。黨團書記長林為洲指出，本次民進黨為處理前瞻破壞議事規則，很不值得，也凸顯議事規則仍有不清，國民黨團未來將主動進行國會改革。

林為洲說，本次召開前瞻審查期間最後一次黨團大會，黨團認為，為通過前瞻而破壞議事規則很不值得，未來議事規則需要改革，但也不能就憑自由心證詮釋議事規則，會衍伸很多問題，最後決定授權黨團幹部及黨團內的前瞻小組一起作最後決策，該執行就執行。

林為洲接著說，此次前瞻預算的審查凸顯出國會改革仍有許多事要做，過去在議事規則規定不清楚之處，都是用朝野協商來處理，但若像這次沒結論，就會凸顯出問題，民進黨這次以開快車方式處理，並自我詮釋議事規則，好於期限內通過，他們很不認同。

林為洲直言，未來國民黨團將針對國會改革，提起改革主導權，將會為議事規則改造召開公聽會等；至於前瞻預算案尚未處理的主決議部分，林為洲指出，若真要逐案處理是處理不完的，仍有2000、3000件，那一定就是包裹處理，至於該如何應對，還會再研議。

總召林德福則說，他們一直嘗試要議事人員來解釋議事規則，但議事人員遲遲不敢說明，他也覺得民進黨立委們也很心虛，才會在國民黨團開完黨團大會後群聚在主席台，宛如驚弓之鳥。