李春風因案判刑解職 蔡瑞光代理秀林鄉長

2017-08-30 13:47

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉前鄉長李春風，因涉嫌2014年鄉長賄選，遭最高法院依違反選罷法判刑3年6月、褫奪公權5年定讞；縣府今委派具有26年公職經驗的前鄉公所社會課長蔡瑞光代理，被外界視作將為明年5合一大選提前布局。

蔡瑞光在第17屆秀林鄉長補選時，被視為政壇黑馬，以1652票拿下第二高票，與當時自行閃辭再投入補選的李春風相差1116票，雖落敗但仍因挾帶高人氣，被大批支持者拱選明年第18屆鄉長，呼聲極高。

資歷豐富完整的蔡瑞光，78年初任公職至104年退休，曾任職秀林鄉公所村幹事、課長及花蓮地政事務所課員，如今被縣府委派代理鄉長，除將接續逾1年4個月的鄉長任期，還被地方人士視作將為明年縣長及鄉長選舉固樁、布局。

「安定人事！」代理鄉長蔡瑞光說，在縣府授權及監督下，現階段將安定政務工作及人事，盡心力為鄉親服務，也會與代表會多做溝通，盼能創造雙贏局面，未來在人事上若有任何變動，將會提前了解各課室的服務內容及品質後再做決定。

被問及接任代理鄉長，是否也有意為明年鄉長選舉提前進行參選準備？蔡瑞光回應「只想做好現階段事情！」強調以後的事，還沒有任何想法，任期內首要推動社會福利措施，以照顧老人及弱勢族群生活為目標，並會積極開發觀光行銷相關產業，為鄉內帶來更多繁榮。

前秀林鄉長李春風因第17屆鄉長選舉涉嫌賄選，一審被判當選無效，並趕在同年9月底閃辭後，再度投入補選行列當選；7月26日最高法院認定李春風犯行明確，考量她是地方領頭羊，具有一定影響及號召力，非但未樹立典範，向賄選說不，仍以身試法，且犯後猶飾狡辯否認犯行，顯無悔意，判刑3年6月、褫奪公權5年。