露天球場熱翻選手 郝龍斌：網球原本就是陽光運動

世大運網球場館露天場地超熱，我國網球男單好手李冠毅奮戰三盤後倒在地上，久久不能起身，最後棄賽。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-30 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北網球中心因為前台北市長郝龍斌刪減預算，開闔式屋頂變為露天，令許多選手都深受高溫所害，紛紛出現中暑、抽筋等狀況，更被許多網友戲稱為「地獄網球場」，郝龍斌今在臉書上說明更改原設計之緣由。

前台北市長郝龍斌今（30日）在臉書表示，網球中心內其實還有一個「有頂」的室內球場，這個室內場館含觀眾席、媒體席、活動席共4378個座位，可作為練習場和雨備場地，也就是；他認為對於露天球場高溫會影響選手表現的質疑，主辦單位應該能將高溫狀況與「雨天備案」做同樣處理，事先做好規劃，在氣溫到達某一定條件，就延賽或移至室內場地。

郝龍斌強調：「在技術上來說，安排露天球場避開高溫賽程，應是比避開雨天狀況容易預估和安排。」

另外對於刪減網球中心預算，使開闔式屋頂變為露天，郝龍斌坦承，當時最早曾構思有開闔式屋頂的1萬席次主球場，但估算造價約需33億，擔憂場館變成蚊子球場，決定刪減預算。

郝龍斌列舉3個理由，首先是當時評估開闔式屋頂造價高達2億，且因為是機械操控，仍要固定維修，包括要經常去操作開闔，以免機械故障，在未來賽事結束後，接手的經營者也未必能好好維護這個造價高昂的設置。

第2個理由，郝龍斌認為網球原本就是戶外、陽光的活動，大型網球公開賽基本上都是在戶外進行，前兩屆世大運也同樣規劃露天主球場；最後則是網球中心內有規劃一個「室內球場」已供備用，所以修正了規格、減少預算。