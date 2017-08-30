國發院交易案 學者質疑國民黨「先射箭再畫靶」

圖為台北市木柵路一段290號，國發院土地。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-30 13:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今就國發院土地交易案召開第二次聽證會。受邀學者專家、逢甲大學土地管理系副教授辛年豐質疑，國民黨2005年委託中華徵信對國發院土地做估價時，北市都委會仍可能不通過都市計畫變更，在此情況下，國民黨為何要以「未來」的都市計畫變更後的使用分區進行估價？讓人質疑是「先射箭、再畫靶」。

北市都發局2005年公展「中興山莊都市計畫案草案」，國民黨同年年委託中華徵信所對國發院土地做估價，最後以「限定價格」條件（都市計畫變更完成後的土地分區），算出土地總價58.7億元。但元利以都市計畫變更後，將額外增加「土地增值稅」成本，要求國民黨負擔部分土增稅、砍價，最後以實際價格38.3億元賣出，遭疑是「顯不相當對價」。

對於「賤賣」質疑，國民黨今不斷爭執，估價總價58.7億元應扣除估價報告中「土地增值稅」成本17億元，因此淨值為41億元，因此賣價合理；元利也強調，「土地增值稅」應列為成本。

此案是否涉及「顯不相當對價」？辛年豐援引「不動產估價技術規則」第26條「價格間差距20%以上者應排除該試算價格之適用」，指出中華徵信估價價格與元利建設實際支付價格，兩者相較有「顯然偏低的嫌疑」。

估價師陳諶則表示，中華徵信所估價58.7億元是在合理範圍內，此外，若機關用地變更為可開發土地，土地增值稅部轉嫁由賣方（國民黨）負擔，也符合市場處理方式與民眾交易現象，尚屬合理。

國發院原地主葉家也以利害關係人出席，其委任律師詹文凱質疑，國民黨和元利不斷爭執「土地增值稅」17億的成本，是否等於認了當初雙方承諾都市計畫會通過？他也表示，葉家土地被不當侵奪，若看到遭侵奪的土地被轉手，當然會想阻止、回復家中權利，這才是對不當行為在歷史上的見證與平反。