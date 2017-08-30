買國發院實際成本 元利建設：每坪46萬元

行政院黨產會今就「國發院土地案」召開第2次聽證會，釐清國民黨2005年以實價38.3億元出售國發院土地予元利建設，是否涉及「賤賣」？元利建設強調，按以往判例顯示，土地增值稅應列入交易成本，所以元利的實際取得成本為66.87億元，沒有賤價。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-30 11:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會今就「國發院土地案」召開第2次聽證會，釐清國民黨2005年以實價38.3億元出售國發院土地予元利建設，是否涉及「賤賣」？元利建設強調，按以往判例顯示，土地增值稅應列入交易成本，所以元利的實際取得成本為66.87億元，沒有賤價。

國民黨在2005年8月23日與元利簽約，以42.5億元售出國發院土地，但因未來的土增稅額估約9.4億元，故自買價扣半，最後以38.3億元為實際成交價。

黨產會認為，不管是國民黨委託中華徵信所的估價或元利負責人林敏雄認知，國發院在完成土地編更後的行情為每坪40萬元；變更後住三用地共1萬4437坪，價值57.8億元；元利僅以38.3億元購得，全案實付價格與鑑價落差多達20億元。

代表元利的律師薛欽峰反駁，黨產會的理由過於薄弱。他說，當時台銀在附近標售給鄉林建設的土地，平均每坪33.16萬 ，並非40萬元。況且依據中華不動產估價，他們認為每坪價值在27萬元到33萬元之間。

他引述最高法院判決以及「土地稅法」強調，土增稅是交易成本，原本估計是7.8億元，後來增加為11.8億元，就比原來估價的多；加上不動產拍賣流標後都會折價，國民黨標售國發院5度流標，可能只有57%。

他說，元利實際的取得成本應該是66.87億元，折算每坪46萬元。該案變更為住三用地後的容積率從400%降為225%，都市計畫的變更從公展到公告實施花了4.5年，元利的回饋比是高於一般30%的40.5%，這些都是成本。

國民黨行管會主任委員邱大展大罵這是潑糞抹黑。他表示，黨產會不能只看到總值58億元，若扣掉土增稅，淨值只有41.6億元；況且，國民黨在5次流標後，降價求售有什麼不對？