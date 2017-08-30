BRT仲裁結果出爐 國民黨團轟市府故意不驗收

2017-08-30 11:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與機電廠商BRT履約仲裁結果出爐，市府須支付機電廠商1.8億元。台中市議會國民黨團今天召開記者會，抨擊市長林佳龍上任後，故意遲不驗收、故意關閉系統設備、故意放任設備損壞，這3項「故意」導致市府慘敗，也賠上市民納稅錢。

國民黨團書記長李中拿出BRT機電系統工程的「仲裁判斷書」指出，市府主張廠商「逾期竣工罰款」7992萬餘元、「廠商有缺失未改善的罰款」4597萬餘元、「驗收不合格設備不計價」1億5164萬餘元等，都被仲裁庭認為無理無據而裁定無效；另外，市府主張「扣除E卡通測試費」、「相關延遲衍生的電費、通訊費」等也都被裁定無效，法界有人直言，這是市府「大慘敗」。

黨團執行長顏莉敏、議員楊正中、黃馨慧也說，仲裁庭裁定的內容中，甚至以「顯違誠信而不足採」、「以不正當之行為使條件不成就」等語句，來形容市府對BRT後續處置的「故意行為」；國民黨團彙整出林佳龍的3項故意，包括竣工卻故意遲不驗收、故意關閉系統設備使其不運作、故意放任系統設備損壞，這3項故意導致BRT系統能完備而未完備，能改善而無法改善。

對此，交通局長王義川表示，BRT藍線許多設備根本還沒完工，前市府就趕著上路，包括機電系統在內的許多設備，都未達驗收標準就啟用，導致後續無法驗收情形，並非市府故意延遲驗收，而相關設備還沒完成驗收，仍應由廠商負責保管，當然也就沒有市府故意關閉系統設備或放任設備損壞的可能性。

王義川重申，市府尊重仲裁結果，但不會同意照辦，仍會以原契約金額5億900萬元的範圍內繼續與廠商協商，讓廠商取得應得費用，市府支付應付費用。交通局正與律師就仲裁判斷書進行評估，若協商不成，不排除進入司法訴訟；另外，還可使用的機電設備也將充分運用，不會有浪費或設備閒置等情形發生。