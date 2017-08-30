世大運到底是誰的功勞？ 徐巧芯這樣說...

郝龍斌「浪費公帑20億新建游泳場館」議題引網友熱議。圖為世大運比賽用游泳池。（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-30 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕世大運進入尾聲，許多人給予主辦人台北市長柯文哲好評，但也引來不少網友熱烈討論「世大運的成功到底算誰的功勞？」，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯昨於臉書分享他寫的文章，內容指出，討論辦世大運是誰的功勞只是為了針對黨派不同的政治人物，殺得刀刀見骨。

徐巧芯指出，柯市長辦世大運的辛苦及努力大家都看得見，應該給予鼓勵，而前市長郝龍斌爭取世大運也是事實。做得好，就不需要分黨派，沒有必要貶抑任何一方。

徐接著表示，「還好是柯文哲辦世大運，如果是郝龍斌辦的話...」這樣的假設性問題，其實不過是特定的人士試著帶風向的說法，甚至還出現郝前市長「浪費公帑20億新建游泳場館」的謠言，實際上早在2013年，市政府就已經與FISU達成共識，只需將現有場館修繕代替新建。另外，還有網友質疑台北體院天母校區體育館泳池蓋錯，不能作為世大運游泳競賽項目的場地，事實則是該場地的興建原本就不是為了世大運，是要符合2009年的聽障奧運會標準，質疑松山運動中心游泳池蓋錯，不能做聽奧比賽一事，也是以訛傳訛的說法，該次的比賽原本就規劃在台北體院天母校區體育館，並不是松山運動中心。

徐於文末直言，「連辦個比賽，都有這麼多不實的謠言，只是為了針對黨派不同的政治人物，殺得刀刀見骨，不就忽略了辦世大運的精神嗎？」能夠有機會承辦這樣的賽事，無論是郝前市長、柯市長都應該給予鼓勵，最重要的是人民團結一心，行銷台北、行銷台灣，「至於那些政治口水，千萬別成了『老鼠屎』壞了一鍋粥啊」。

底下有網友留言，「是啊，不要罵他網球場不蓋屋頂，他可是幫市民省了10多億耶」、「其實郝先生不出來邀功，大家會更尊重他」。