廣播APP在中國被禁！陳致中：民主聲音是關不住的

2017-08-30 11:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳致中今表示，剛申請成功的廣播節目APP、在中國境內被禁！

他指出，昨天收到通知，被禁理由是一邊一國聯播網「違法」！莫非是違反「反分裂國家法」？

陳致中批評北京，永遠搞不清楚民主自由人權的聲音是關不住的，台灣人民堅持當家作主，追求台灣是一個正常主權國家的決心與意志，是無法被消除的，愈壓迫它、只會看到它愈來愈強大~

他表示，中國可以預謀好關阿扁總統，可以用法令讓一邊一國聯播網消音，但打斷手骨顛倒勇，台灣人的聲音靠我們自己捍衛。