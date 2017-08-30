從世運看世大運 立委劉世芳：台灣最美的風景是這2味

2017-08-30 11:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕2009高雄世運會執行長、現任立委劉世芳今表示，世大運成功因素，除北市府充分準備、中央強力支援外，台灣的「人情味」跟「美味」更是關鍵，她也提醒今天閉幕這一關要通過，世大運才圓滿。

2009年，劉世芳應高雄市長陳菊力邀，接下高雄世運會籌備工作（高雄世運組織委員會基金會執行長），當時一度受到國際世運總會取消高雄主辦權威脅，中央政府支援也有限（馬政府），加上反恐維安等難題﹔所幸後來逐一解決，還被國際世運總會主席公開稱讚為「史上最成功」的世運。

有過世運總籌畫經驗，劉世芳看世大運更有感覺，她評析世大運開低走高原因，包括北市府充分準備、中央強力後援，而最大關鍵是台灣人的熱情、人情，及豐富的美食與小吃。

劉世芳舉例，當開幕式遇到反年改團體阻撓，選手後來再進場時，受到全場「超熱情」歡呼，當下疑有抗議團體也在觀眾群裡，卻因全場熱情而沒法發聲，危機頓時也化為轉機。

再者，許多民眾看到開幕情況及選手們努力奮戰，紛紛花錢買票進場聲援，讓門票銷售突破上屆紀錄，這也是台灣人情味的一種呈現。

比賽期間，屢屢有民眾、警察與外籍選手互動的溫馨故事，加上台灣多元、豐富的美食與小吃，不斷引發各國選手濃烈興趣與高度討論，都讓世大運更有話題。

看到台灣人民的熱情與選手在世大運的傑出表現，劉世芳相當感動，她認為世大運的成功，不只是台北、中央的努力，更是全台灣人一起參與的成果，開心之餘仍期待今天閉幕能夠圓滿，為世大運劃上美麗句點。