網球中心頂蓋爭議 郝辦：柯市府也曾刪減預算

郝辦發言人游淑慧說，郝龍斌不願在世大運期間充斥過多的口水戰，但其中有關網球中心頂蓋的問題，要先做簡單說明。（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-30 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕世大運今天閉幕，前台北市長、國民黨副主席郝龍斌上午透過辦公室發言人聲明恭喜台北市長柯文哲，世大運即將圓滿成功結束，並高度肯定北市府團隊再次成功的讓國際見證台灣的實力，一切榮耀均歸於選手，以及6年來辛苦籌備的各單位公務人員及各界志工，以及這10天熱情支持的全國民眾。

不過，郝辦發言人游淑慧說，針對近日許多「不實資訊的傳播」，郝龍斌不願意在世大運期間，充斥過多的口水戰，因此打算在賽事結束後做「簡單說明」，但其中有關網球中心頂蓋的問題，她要先做簡單說明。

游淑慧指出，網球中心最早的規劃構思確實是主場館1萬席次，另外有開闔式屋頂，而根據建築相關專業人員估算，造價約需33億元，開闔式屋頂約2億，但當時社會輿論與議會都認為造價太高，希望能夠節省預算，因此市府業務單位與各方人士溝通，包括場館經營、維護專業團體、國際大學體育總會（FISU）及考察國外經驗後，修正規格，大幅減少預算。

游淑慧表示，網球中心內除了昨天爭議「為什麼不加蓋」的露天主球場外，其實是還有一個「有頂」的室內球場（觀眾席、媒體席、活動席共4378個座位）作為雨天備用場地，而且不只在雨天使用，主辦單位6月視察場地時，如果考量高溫酷熱會影響比賽，應該同樣也能與FISU事先溝通規劃，在氣候到達某一定條件，就移至室內場地，一個露天、一個室內，可以讓網球中心和賽事使用靈活、效益更大。

游淑慧強調，每一項市政規劃都有其當時原由，包括現實預算、後續使用需求等考量，之後的團隊如果有不同考量，當然都可以再做調整修正，記得網球中心在2015年1月開工，當時柯市府也曾將「網球中心」、「選手村」、「籃球館」三項場館做過再次檢視與預算刪減。