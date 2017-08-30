中投股權清償追繳8.6億被打回票 國民黨批黨產會說詞違法

2017-08-30 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨原本擬以美金公債的實體債票與零散息票繳付方式，抵銷行政院黨產會處分追繳8億6千萬餘元，不被法務部行政執行署接受，國民黨昨日再陳報願以黨營事業中投公司股份作為清償方案，但被黨產會以中投股權已經收歸國有，不得作為清償方案為由打回票，國民黨今日聲明黨產會說法明顯違法，並強調該黨具有清償能力及清償意願。

國民黨強調，該黨雖然認為黨產會的追徵處分違法，並已提出行政訴訟撤銷該處分，但基於對各業管機關的尊重，仍主動積極向執行署提出合法的清償方案，近來媒體報導黨產會一再干涉行政執行署認定該黨的清償方案，「顯與我國行政執行慣例不符，在此嚴重呼籲黨產會遵守黨產條例相關規定，並應尊重執行署法定職權。」

國民黨指出，截至今年7月31日止，該黨持有並屬黨產的中投公司發行實體股票帳面價值為新台幣349億1294萬3827元，黨產會雖於去年11月做成移轉國有的行政處分，但經該黨提出停止執行聲請後，經台北高等行政法院去年12月裁定停止執行，因此該黨現仍為中投公司唯一股東，股權並非國有。

國民黨並指出，根據黨產條例及施行細則規定，經推定為不當黨產，但若履行法定義務或其他正當理由，「其他依法律或法規命令規定所為之處分」，應適用黨產會追徵8億6千萬餘元的行政處分，也就是屬於法定義務，因此不論中投公司的股權是否經黨產會認定為不當取得財產，該黨為履行法定義務時，都無須先經黨產會許可，依法可以處分中投公司股份並作為清償方案。