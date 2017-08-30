不只靠郝龍斌？羅智強：世大運成功虧馬英九做這些事

2017-08-30 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕2017年世大運在台北舉辦，獲得不少好評，前總統府副秘書長羅智強今天投書媒體，透露當年擔任馬英九幕僚時的秘辛，並指出能爭取到世大運，除了前台北市長郝龍斌，還有馬英九！

羅智強投書《中國時報》，他透露台灣申請世大運有兩次，一次在2010年沒有成功，當時國際世大運委員會的台灣執委陳太正請時任總統的馬英九幫忙打電話給23位國家執委拉票，馬也同意；不過由於中國方面已答應要支持韓國釜山，因此無法幫忙，但強調明年願意幫忙，馬也未再打電話。

羅智強說，2011年台北再度申請，除了中國幫忙，另方面世大運主席是日本人，對當年我國援助日本大地震很感激，還當面向馬道謝，而在台北勘查時，也對台北市運動中心讚賞不已，最後郝龍斌親赴布魯塞爾拉票，擊敗巴西，也是爭取的關鍵。

羅智強認為，會說出這些故事，確實在替郝馬兩人邀功，「爭取到世大運，馬英九和郝龍斌確有其功，讓大家知此背景、了解這段淵源，在我看來，這功邀的是天公地道」。

羅智強也澄清，當年聽奧時規劃改建的是台北體院天母校區體育館，而非網友酸說蓋錯游泳池的松山運動中心，雖然「不合格」游泳池的謠言多次澄清，卻仍被人拿來攻擊郝，「真的很讓人瞧不起。」

羅智強說，這次世大運雖然有失誤，但整體而言辦得好，雖然他不挺柯文哲，但也願給予肯定，「何必為了捧柯去硬踩郝龍斌？」他也說，若不是6年前兩岸建構互信，大家能爭取到世大運嗎？