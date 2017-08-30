藍委在外禁食抗議 場內表決器竟亮燈 他嗆「七月怪談」

有藍委昨晚在立法院禁食抗議。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

2017-08-30 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院議事審議持續進行不斷電表決，國民黨為擋前瞻，拿提案拍桌杯葛，不斷提出重付表決，時代力量立委徐永明昨於臉書PO文，表示有國民黨立委為表達對前瞻預算審理的不滿，在立法院群賢樓旁發起禁食抗議，且這些藍委不在議場內，竟請別人代按表決器搞鬼。

徐永明指出，在外頭靜坐的，也能按到裡面的表決器，「立法院七月怪談，老K假鬼假怪！」，國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗等人，為了對前瞻預算的審理過程表達不滿，在立法院群賢樓旁發起禁食抗議，隨後廖國棟、黃昭順、陳雪生以及林德福委員也到場聲援，不過令人感到好奇的是，這些人在外頭靜坐抗議，但廖、黃、陳、林等4位委員議場內的表決燈卻是亮著的，直言「在外頭靜坐的人，竟也能按到議場裡的表決器，難不成七月半還沒到，立院就先上演怪談嗎？」

徐批評，國民黨委員不在場內，就別請人代按表決器搞鬼，K黨用垃圾提案綁架整個立法院，各黨委員都必須陪你們一起浪費生命，大家被你們拖下水，都還乖乖待在院內表決，國民黨委員卻偷吃步，實在是得了便宜還賣乖，是要擋前瞻，還是在找下台階。

底下有網友留言，「七月到了，外面那幾個該請道士來淨一淨，還是請清潔隊來處理」、「如果沒人拍他們，感覺應該會馬上走人，不會在那邊假絕食」、「讚，節省糧食」。