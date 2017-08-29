探視「曾泰葆」禁食 吳敦義眉頭一皺深嘆口氣

吳敦義29日晚間前往探視在立法院群賢樓外進行禁食的立委賴士葆、費鴻泰及曾銘宗等人，為他們加油打氣。（記者叢昌瑾攝）

2017-08-29 21:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委曾銘宗、費鴻泰及賴士葆為抗議民進黨包裹表決前瞻預算，於晚間7時展開禁食抗議，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權也特來探視。吳敦義深嘆一口氣表示，雖感不捨，但對3位立委堅毅捍衛立法院議事規則，他高度肯定。

吳敦義說，過去國民黨於國會有超過8成的席次，但也不曾霸道到不讓反對的聲音暢所欲言，民主、法治國家就是用數人頭代替砍頭，但民進黨以多數暴力違法強渡關山，國民黨團為此展開絕食（應為禁食），黨團成員展現堅定意志，盼3位立委能保持身體健康。

曾永權則指出，國民黨立委以絕食（應為禁食）抗議民進黨違背議事規則、破壞國會體制，使民主、法治倒退，他與吳主席來探望，心裡感到難過、不捨，對於民進黨違反民主的作為，他們不能容忍，盼立法院民進黨團懸崖勒馬，尊重議事規則及立委的職權。

吳敦義事後受訪表示，民進黨依然霸道地違背「立法院職權行使法」及國會議事規則，若國會議員因絕食（應為禁食）讓身體受損，是大家都不希望發生的。

吳敦義受訪時話說到一半，突然眉頭一皺，並靜默不語，表情若有所思，在一會後，吳強調雖然（對立委禁食）感到不捨，但對於立委們堅毅地捍衛「立法院職權行使法」，他表示高度肯定。