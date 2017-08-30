柯P癱軟、小英救援？他說出世大運開幕真相

2017-08-30 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式遭反年改團體鬧場，有週刊繪聲繪影地報導稱，當時台北市長柯文哲嚇傻癱坐在貴賓席，蔡英文總統出面「即刻救援」才化解危機。前立委林濁水對此表示，是因為總統所到之處的淨空區域通訊全面遮蔽，只有總統和安全人員可以對外通訊，因此才產生「柯P嚇傻，總統神救援」的傳聞。

林濁水29日在《美麗島電子報》撰文表示，世大運開幕出狀況時，大家看到的蔡總統很忙，同時忙著調度總統府秘書長吳釗燮、指揮國安局長、打電話、和國際大學運動總會（FISU）主席交談等，而同一時間，柯文哲則被晾在一邊靜靜坐著，沒有什麼動作或和什麼人講話，甚至人影還不見了一陣子。

林濁水說，由於外界看起來是如此，大家只好相信週刊「柯P嚇傻，總統神救援」的報導，認為蔡總統的確完美地神救援，而柯文哲的確嚇傻。

但林濁水指出，真正的關鍵在於，受制於國安措施，凡總統所到之處必須畫出安全的淨空區域，在區域内人員全面淨空、通訊全面遮蔽，只有總統可以帶領特勤隨侍，只有總統和安全人員可以對外通訊；所以外界才會看到總統指揮調度、柯文哲乾著急的樣子。

林濁水分析，世大運開幕式的危機能化解，不是任何人神指揮所致，而是蔡總統、柯文哲、志工三方面都扮演不可或缺的角色；志工及應變中心和柯文哲分別排除狀況，蔡總統則透過秘書長和侍衛長獲得現場資訊後，和FISU主席協調出選手進場的方式，大家都有貢獻，算是不幸開始，完滿結束。