世大運明晚閉幕式 葉俊榮：執法絕不容許破口

2017-08-29 19:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕世界大學運動會閉幕式明晚將登場，對於反年改人士曾於開幕式鬧場，內政部長葉俊榮接受本報專訪強調，維安檢討重點為情資蒐集完整、規畫佈署及警察執法三大面向，內政部已掌握陳抗相關情資，警方執法不容許有破口，對不理性行為將斷然處置。

鑑於反年改團體於開幕式造成的滋擾，本次世大運閉幕式的維安重點，葉俊榮強調本次主要三面向為「情資蒐集完整」、包含動線、阻材設備及管制區劃設的「規劃佈署」，並要求警察的執法要堅決，不容許有破口，對於陳抗民眾不理性行為，要在現場斷然處置。

葉俊榮指出，內政部已掌握相關情資，並進行更完整規劃，內政部不只掌握情資，也對社會及特定團體進行溝通，內政部尊重大家意見表達權力，但絕不能逾越必要範圍，更不能違法，社會大眾已對開幕式的滋擾表達譴責，若仍堅持要來（抗議），盼能理性表達意見。

在硬體的規劃、佈署方面，葉俊榮表示已考慮原有問題並做出調整，並有不同的思考及改變，除重新思考、規劃動線外，也在面對陳抗的阻材架設及設備強度進行強化，經檢視閉幕式佈署分配，確實比開幕式時更為精進，而在管制區劃設，也有要求足夠縱深。

葉俊榮接著指出，在前兩項改進的基礎下，警力會於此架構執法，他要求警察要有堅決執法的決心，在管制區劃設後，現場指揮官就要負起責任，對於試圖突破管制區或傷害員警的人，該逮捕就逮捕、該採證就採證，絕不容許執法有缺口，避免活動受到影響。

對於反年改團體陳抗行為，葉俊榮強調會斷然處置，並呼籲社會大眾已對開幕式的事件有所譴責，期待反年改團體勿再錯判情勢，應理解表達意見自由背後需有正當性，若表意手段是犧牲公益、利用國家重要時刻滋擾，不僅得不到社會支持，且會為此付出代價。

葉俊榮說，世大運期間，現場執法的警察同仁不只要比大家早到，也得比所有人晚走，相當辛苦，除公開視察行程外，他私下有到各現場觀察，他希望警察部門能積極反應在維安相關需求，也勉勵現場同仁能堅持下去、積極執法，以確保世大運能完滿落幕。