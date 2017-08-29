要支付BRT機電廠商1.8億元 台中市府：尊重仲裁結果

2017-08-29 19:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府與BRT機電廠商產生履約爭議，交付仲裁，台灣營建仲裁協會的商業仲裁結果已出爐，市府應給付1億8000多萬元給BRT機電標廠商。台中市交通局長王義川說，尊重仲裁結果，將與機電標廠商協商付款，若協商不成，市府也不排除進入司法訴訟。

民國102年6月前市府與BRT施工廠商華電聯網有限公司簽訂「台中市快捷巴士（BRT）藍線CL03標機電系統工程」契約，但BRT已自104年8月升級為優化公車專用道至今。

交通局說，當時前市府未驗收就啟用設備，致使新市府就任後，與廠商產生履約爭議，雙方於今年1月進入仲裁，歷經半年4次仲裁詢問會，台灣營建仲裁協會日前公布仲裁結果，市府應給付1億8000多萬元給BRT機電標廠商。

交通局長王義川說，雙方進入仲裁的主要爭點是，BRT於103年8月試營運時，前市府即先行使用機電設備，衍生後續設備維護保管權責爭議，以及與廠商對於契約規定驗收前應辦測試認知有所歧異。

王義川說，市府尊重仲裁結果，但不會在契約金額5億900萬元之外，給付廠商任何費用，將繼續與廠商協商，讓廠商可以取得應得的費用，並在合法範圍內給付，但若協商不成，市府也不排除進入司法訴訟。