抗議前瞻預算表決 國民黨立委晚間開始禁食

2017-08-29 17:20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由於對立法院處理前瞻預算案的包裹表決、一事不二議處理方式不滿，立法院國民黨團副書記長曾銘宗表示，立法院長蘇嘉全違法違憲、無法無天，他與黨籍立委賴士葆、費鴻泰等人不得已，將在晚間7時，於立法院群賢樓門口展開禁食活動，以表達抗議。

對於前瞻預算案採取包裹表決、一事不二議處理原則，國民黨團在上午前往北檢對立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌提出瀆職告訴後，由於在議場內的抗爭及杯葛未達預期效果，國民黨團立委曾銘宗、賴士葆及費鴻泰，將發起禁食活動，以表達嚴正抗議。

曾銘宗受訪指出，禁食實屬不得已手段，此乃賴士葆發起，他是第一位報名，將禁食到第三次臨時會結束，蘇嘉全自己解釋議事規則，也不依「立法院職權行使法」宣讀其他立委依法連署的提案，更以包裹表決、一事不二議處理，簡直是違法違憲、無法無天。

費鴻泰則於臉書貼文指出，蘇嘉全違法違憲，於月所有議事審查的慣例及規則，甚至踐踏國會議員監督的職權，只為灑錢綁樁、債留子孫，完全執政的政府，展現全然的霸道與顢頇。

費鴻泰表示，為凸顯民進黨違憲亂政、濫用多數暴力，並破壞「憲法」Ｊ賦予立委監督的職權，更為維護、落實好不容易得來的民主體制，也讓民進黨理解到掌權不是最大，百姓才是主人，因此藉由禁食，盼喚起民進黨的良心，更宣示他們捍衛全民財產、民主的決心。